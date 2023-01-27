Байден трижды перепутал имя конгрессмена-демократа

Президент США Джо Байден решил пошутить о своих частых ляпах и оговорках, при этом он три раза перепутал имя конгрессмена-демократа из Вирджинии. Об этом сообщает РИА Новости Fox News.

В ходе выступления в Спрингфилде Байден, выйдя на сцену попросил присутствующих присесть, вспомнив о том, что однажды на предвыборном мероприятии призвал гостей занять сидячие места, которых там не было.

«Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом», - пошутил американский президент.

После этого он обратился к члену палаты представителей от местного избирательного округа Дону Бейеру, трижды назвав его Дагом.

«У нас с Дагом есть кое-что общее: мы оба поженились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе», - сказал Байден.