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5 минут назад

Байден пошутил о своих ляпах и тут же допустил новый

Елена Прошина

Президент США Джо Байден решил пошутить о своих частых ляпах и оговорках, при этом он три раза перепутал имя конгрессмена-демократа из Вирджинии. Об этом сообщает РИА Новости Fox News.

Байден трижды перепутал имя конгрессмена-демократа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе выступления в Спрингфилде Байден, выйдя на сцену попросил присутствующих присесть, вспомнив о том, что однажды на предвыборном мероприятии призвал гостей занять сидячие места, которых там не было.

«Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом», - пошутил американский президент.

После этого он обратился к члену палаты представителей от местного избирательного округа Дону Бейеру, трижды назвав его Дагом.

«У нас с Дагом есть кое-что общее: мы оба поженились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе», - сказал Байден.

Напомним, Байден регулярно попадает в курьезные ситуации и много раз путал имена высокопоставленных лиц. Причиной такого поведения считают возраст и возможные проблемы со здоровьем. 80-летний Байден стал самым пожилым президентом страны.

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