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12 минут назад

ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Lenta.ru

Европа должна подготовиться к приему новой волны беженцев с Украины. К этому страны Европейского союза (ЕС) призвал Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, его слова передает Spiegel.

ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Каждая эскалация войны означает риск появления новых потоков беженцев», — высказался комиссар.

Он отметил, что российская армия усиливает военное давление на восточном направлении. По словам Гранди, укрыться в безопасности — это естественное желание людей на усиление боевых действий.

СМИ: Эстония исчерпала возможности принимать беженцев с Украины

Ранее постпред генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение ряда стран Запада поставить Киеву танки, заявил, что события, которые в настоящее время происходят вокруг Украины, не ведут к миру, который хотела бы наблюдать организация. Он подчеркнул, что ООН хочет видеть на Украине справедливый мир.

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