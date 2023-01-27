Трамп заявил, что за сутки смог бы урегулировать конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.

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Он отметил, что если бы был сейчас президентом США, то "смог бы договориться о конце этой ужасной войны в течение 24 часов", передает ТАСС.

Накануне Трамп раскритиковал решение Запада передать танки Украине и предупредил, что после этого украинский конфликт может перерасти в ядерный. Он также призвал остановить украинский конфликт, отметив, что это "так просто сделать".