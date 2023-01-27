В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
52 минуты назад

Жительницу Великобритании шокировала беженка с Украины

Вечерняя Москва

Жительница английского города Бирмингема рассказала, что ее шокировало отношение беженки с Украины к местным жителям.

Жительницу Великобритании шокировала беженка с Украины
Фото:  shutterstock shutterstock

Британка по имени Андреа разместила у себя украинку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины». Она живет в районе, где много представителей разных национальностей, и украинская беженка заявила, что «в этом районе слишком много мусульман».

— Мы были шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи, — сообщила Андреа в интервью телеканалу Channel 4.

Она рассказала, что большинство ее соседей являются выходцами из Пакистана и Индии.

Кроме того, сына беженки отправили учиться в местную школу, где большинство учеников были темнокожими и азиатами, что также вызвало недовольство. В итоге британка и ее гостья разорвали соглашение о проживании по обоюдному согласию.

Пикеты граждан Украины на главной площади польского города Кракова вызвали возмущение у местных националистов. Они призвали власти «прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами».

В мире,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители