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22 минуты назад

Лондон пообещал оказывать Тбилиси поддержку в отражении гибридных угроз

Елена Прошина

Правительство Великобритании намеревается поддерживать Грузию в противостоянии гибридным угрозам. Речь идет об опасности со стороны России. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после встречи со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, передает ТАСС.

Лондон пообещал оказывать Тбилиси поддержку в отражении гибридных угроз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клеверли заверил, что Великобритания не прекратит поддерживать Грузию и продолжит играть ведущую роль в оказании поддержки государству. По его словам, их помощь направлена на противостояние гибридным угрозам «со стороны России», с которыми Грузия «по-прежнему сталкивается».

На встрече министры иностранных дел Великобритании и Грузии также обсудили военную помощь Украине, перспективы вступления Грузии в состав НАТО и санкционную политику против Российской Федерации. Беседа проходила в рамках 8-го ежегодного Британско-грузинского стратегического диалога. Клеверли и Дарчиашвили также подписали соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества Великобритании и Грузии в области реадмиссии.

Клеверли указал, что боевые действия на территории Украины наглядно демонстрируют «необходимость сотрудничества со странами, которые наиболее уязвимы для российской агрессии»

В мире,Джеймс Клеверли,НАТО,
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