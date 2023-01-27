Лондон пообещал оказывать Тбилиси поддержку в отражении гибридных угроз

Правительство Великобритании намеревается поддерживать Грузию в противостоянии гибридным угрозам. Речь идет об опасности со стороны России. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после встречи со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, передает ТАСС.

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Клеверли заверил, что Великобритания не прекратит поддерживать Грузию и продолжит играть ведущую роль в оказании поддержки государству. По его словам, их помощь направлена на противостояние гибридным угрозам «со стороны России», с которыми Грузия «по-прежнему сталкивается».

На встрече министры иностранных дел Великобритании и Грузии также обсудили военную помощь Украине, перспективы вступления Грузии в состав НАТО и санкционную политику против Российской Федерации. Беседа проходила в рамках 8-го ежегодного Британско-грузинского стратегического диалога. Клеверли и Дарчиашвили также подписали соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества Великобритании и Грузии в области реадмиссии.