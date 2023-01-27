Турция вызвала посла Дании из-за угрозы сожжения Корана в Копенгагене

"У Дании с Турцией хорошие отношения, и этот случай не должен это изменить. Наша задача - говорить с Турцией и объяснять, что у нас открытая демократия, что есть различия между Данией как государством и датским народом в целом и отдельными людьми, взгляды которых могут быть совершенно разными", - подчеркнул глава МИД Дании Люкке Расмуссен.