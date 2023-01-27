Турция вызвала посла Дании из-за угрозы сожжения Корана в Копенгагене

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Дании в преддверии провокационной акции в Копенгагене, передает датский портал DR.
По его данным, скандальный датско-шведский радикальный политик Расмум Палудана пообещал сжечь Коран перед турецким посольством - он же сделал это в конце января в Стокгольме.
Как отмечается, политик якобы планирует осуществить подобный провокационный акт в знак протеста против блокировки вступления Швеции в НАТО со стороны Турции.
Более того, Палудан заявил, что будет делать это "каждую пятницу" до тех пор, пока королевство не присоединиться к Североатлантическому альянсу.
МИД Турции расценил планы политика на провокацию и преступление ненависти, раскритиковав Данию за разрешение на проведение подобной акции.
При этом в датском МИД выразили надежду на то, что инцидент не скажется на отношениях сторон.
"У Дании с Турцией хорошие отношения, и этот случай не должен это изменить. Наша задача - говорить с Турцией и объяснять, что у нас открытая демократия, что есть различия между Данией как государством и датским народом в целом и отдельными людьми, взгляды которых могут быть совершенно разными", - подчеркнул глава МИД Дании Люкке Расмуссен.
Ранее сообщалось, что Палудан пригрозил президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану продолжать свои акции.