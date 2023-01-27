Власти Молдавии под нажимом Запада втягивают страну в украинский конфликт

Молдавия под давлением Запада становится участником конфликта на Украине. Такое заявление сделал бывший президент страны Игорь Додон, пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал N-4.

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Он пояснил, что западные страны подталкивают президента Молдавии Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности стать частью противостояния России и Украины. Додон опасается, что через Молдавию в Украину доставляют горючее и военные грузы.

«Неоднократно в сети публиковались фото и видео передвижения грузовиков из Румынии в Молдавию и далее на Украину. Нельзя исключать, что они перевозят горючее, доставляют военные грузы в соседнюю страну», — подчеркнул он.

Бывший лидер Молдавии добавил, что до тех пор, пока Санду идет на поводу у Запада и обеспечивает поставки помощи на Украину, «беззаконие» действующей власти будет игнорироваться. Додон предположил, что действия властей Молдавии могут обернуться конфликтом внутри страны.

Он добавил, что риторика Санду о войне вызывает беспокойство.

«О какой войне? Россия не собирается нападать на Молдавию, Румыния — тоже», — заключил Додон.