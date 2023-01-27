ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций

Европейский союз намерен ввести против Белоруссии новый пакет санкций, который коснется энергетического сектора, товаров двойного назначения, продуктов из золота и стали, а также угля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы, передает РИА Новости.
Уточняется, что Европейский союз вводит новые ограничения против Белоруссии из-за «роли в конфликте на Украине». Об этом ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Агентство пишет, что новые санкции установят запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения, используемых в военных целях и укрепляющих промышленный потенциал Белоруссии. Также санкции коснутся угля, золота, стальной продукции и нефти.
Торговые ограничения затронут инвестиции, предметы роскоши и некоторые виды услуг. Прочие санкционные меры нацелены на ключевые источники доходов Белоруссии, а также энергетический и авиационный секторы.
Перед утверждением новый пакет санкций должен получить одобрение всех членов Европейского союза.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск не собирается участвовать в военном конфликте между Россией и Украиной, тем более что Москва этого и не требует. Он заявил, что Запад сам втянут в боевые действия «по уши», но при этом бросается с обвинениями на Белоруссию.