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15 минут назад

ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций

Елена Прошина

Европейский союз намерен ввести против Белоруссии новый пакет санкций, который коснется энергетического сектора, товаров двойного назначения, продуктов из золота и стали, а также угля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы, передает РИА Новости.

ЕС предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что Европейский союз вводит новые ограничения против Белоруссии из-за «роли в конфликте на Украине». Об этом ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Агентство пишет, что новые санкции установят запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения, используемых в военных целях и укрепляющих промышленный потенциал Белоруссии. Также санкции коснутся угля, золота, стальной продукции и нефти.

Торговые ограничения затронут инвестиции, предметы роскоши и некоторые виды услуг. Прочие санкционные меры нацелены на ключевые источники доходов Белоруссии, а также энергетический и авиационный секторы.

Перед утверждением новый пакет санкций должен получить одобрение всех членов Европейского союза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск не собирается участвовать в военном конфликте между Россией и Украиной, тем более что Москва этого и не требует. Он заявил, что Запад сам втянут в боевые действия «по уши», но при этом бросается с обвинениями на Белоруссию.

В мире,Александр Лукашенко,Еврокомиссия,ЕС,
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