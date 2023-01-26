В Турции заявили о невозможности Эрдогана баллотироваться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не вправе баллотироваться на новый срок на выборах главы республики, которые, предположительно, пройдут 14 мая. Об этом заявил председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш, пишет газета Cumhuriyet.

Заявление составил оппозиционный альянс шести партий по итогам встречи их лидеров, состоявшейся в четверг в Анкаре. Отмечается, что Эрдоган не может вновь выставить свою кандидатуру на выборах, пока не будет принято решение о роспуске парламента.