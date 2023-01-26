Эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах в районе ЗАЭС

«Некоторые взрывы, по-видимому, произошли на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), в то время как другие кажутся гораздо ближе к самой станции. Вчера (25 января) около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, сегодня их стало больше», — говорится в публикации.