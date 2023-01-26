Эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах в районе ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства зафиксировали за пределами Запорожской атомной электростанции мощные взрывы, которые свидетельствуют о боевых действиях вблизи ЗАЭС. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.
В публикации отмечается, что группа экспертов агентства, присутствующая на станции, в последние недели практические ежедневно фиксировали подобные события и докладывали о ни х в штаб-квартиру в Вене.
«Некоторые взрывы, по-видимому, произошли на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), в то время как другие кажутся гораздо ближе к самой станции. Вчера (25 января) около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, сегодня их стало больше», — говорится в публикации.
По словам Гросси, подобные события еще раз подчеркивают жизненно важную важность согласования и скорейшего создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.
Ранее Гросси заявил, что для создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции нужно политическое решение.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.