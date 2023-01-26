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47 минут назад

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи ЗАЭС

Газета.Ruиещё 13

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства зафиксировали за пределами Запорожской атомной электростанции мощные взрывы, которые свидетельствуют о боевых действиях вблизи ЗАЭС. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах в районе ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что группа экспертов агентства, присутствующая на станции, в последние недели практические ежедневно фиксировали подобные события и докладывали о ни х в штаб-квартиру в Вене.

«Некоторые взрывы, по-видимому, произошли на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), в то время как другие кажутся гораздо ближе к самой станции. Вчера (25 января) около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, сегодня их стало больше», — говорится в публикации.

По словам Гросси, подобные события еще раз подчеркивают жизненно важную важность согласования и скорейшего создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

Ранее Гросси заявил, что для создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции нужно политическое решение.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Гросси: миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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