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1 час назад

Харви Вайнштейна вновь обвинили в изнасиловании

Газета.Ru

Бывшая актриса Лиза Пекар заявила, что Харви Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в гостиничном номере в 2001 году. Об этом сообщает The Daily Mail.

Харви Вайнштейна вновь обвинили в изнасиловании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По слова Пекар, Вайнштейн попросил ее раздеться на «прослушивании» в номере отеля, посоветовал «сбросить вес на 10 фунтов» и заставил заняться с ним оральным сексом.

«Он схватил рукой мои волосы и толкнул голову вниз, повалив на колени. Другой рукой он разинул мне рот, тыча моим лицом в его искореженные гениталии. Я попросила его остановиться. Умоляла. Говорила слово «нет», — вспомнила Пекар. Она заявила, что позже Вайнштейн сказал ей, чтобы она «не упоминала об этом».

Представитель бывшего киномагната отрицает обвинения женщины, заявляя, что тот может пройти полиграф для доказательства своей невиновности.

Пекар добавила, что после случившегося ей предложили роль в ромкоме «Вид сверху лучше» 2003 года. Она произнесла в нем всего одну реплику, хотя изначально предполагалась более заметная роль. По словам Пекар, этот инцидент «положил конец» ее актерской карьере, и она сосредоточилась на продюсировании и писательстве.

Ранее сообщалось, что вынесение приговора Харви Вайнштейну по обвинению в изнасиловании в Лос-Анджелесе отложено.

В мире,Харви Вайнштейн,
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