Байден может посетить Европу в феврале

Президент США Джо Байден рассматривает возможность посетить в феврале ряд европейских стран. Об этом сообщил в четверг в Twitter журналист телекомпании NBC Джош Ледерман со ссылкой на источники.
По их информации, поездка может быть приурочена к годовщине начала российской специальной военной операции на Украине. В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить информацию о возможной поездке, а также сообщить, намерен ли Байден в рамках турне посетить Украину, пока не ответили.
В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить информацию о возможной поездке, а также сообщить, намерен ли Байден в рамках турне посетить Украину, пока не ответили.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.