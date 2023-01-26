Румыния обнаружила морскую мину в Черном море

Уточняется, что находка была обнаружена поблизости от пляжа Сфынту-Георге. Пограничники установили на месте зону безопасности и проинформировали об этом власти.

Отмечается, что военно-морские силы Болгарии ранее также сообщили, что водолазами была уничтожена морскую мину в водах возле села Тюленово. Для поиска мины в воздух был поднят вертолет «Пантера», который обнаружил взрывоопасный объект и передал его координаты военным. К месту происшествия выдвинулся быстроходный катер с военными специалистами по разведке и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.