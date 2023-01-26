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21 минуту назад

Румыния обнаружила морскую мину в Черном море

Елена Прошина

Береговая охрана Румынии нашла в Черном море морскую мину. сообщается на сайте ведомства. Об этом сообщает «Газета.ру».

Румыния обнаружила морскую мину в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что находка была обнаружена поблизости от пляжа Сфынту-Георге. Пограничники установили на месте зону безопасности и проинформировали об этом власти.

Отмечается, что военно-морские силы Болгарии ранее также сообщили, что водолазами была уничтожена морскую мину в водах возле села Тюленово. Для поиска мины в воздух был поднят вертолет «Пантера», который обнаружил взрывоопасный объект и передал его координаты военным. К месту происшествия выдвинулся быстроходный катер с военными специалистами по разведке и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее противотанковую мину обезвредили в Калуге.

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