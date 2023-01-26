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44 минуты назад

США требует от Турции запретить полеты Boeing, принадлежавших РФ

Ura.Ru

Соединенные Штаты Америки ищут способы запретить самолетам Boeing, которые купила Россия, летать в Турцию и из нее. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

США потребовали от Турции запретить полеты принадлежавших РФ Boeing
Фото: ТАССТАСС

«Вашингтон пытается повлиять на Анкару, чтобы прекратить полеты самолетов американского производства (Boeing), принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее», — говорится в материале.

В нем уточняется, что для турецкой стороны обсуждаются санкции от штрафов до тюремного заключения.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого ряд стран отменили авиасообщение с Россией. После этого компания S7 заявила о закрытии всех рейсов в Европу. Среди альтернативных мест для отдыха обсуждается в частности Китай. 26 января в посольстве России в Китае допустили увеличение числа рейсов для роста турпотока, сообщает RT.

В мире,Владимир Путин,АК S7,Boeing,
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