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1 час назад

WSJ: США давят на Турцию ради запрета полетов Boeing из РФ

Лера Букина

Вашингтон пытается оказать давление на Анкару, призывая прекратить полеты самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с деталями переговоров.

WSJ: США давят на Турцию ради запрета полетов Boeing из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в декабре высокопоставленными американскими чиновниками были озвучены последствия в случае предоставление услуг российским и белорусским перевозчикам. Это касалось, в частности, заправки самолетов и предоставления запасных частей.

Нарушители столкнутся со штрафами и потерей экспортных привилегий. Еще одной возможной мерой названо тюремное заключение.

В марте прошлого года производитель авиационной техники Boeing объявил о временном прекращении технического обслуживания и поддержки российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

Деятельность ее подразделений в Москве также приостановили. Эти шаги последовали за началом российской специальной военной операции на Украине.

Ранее «Известия» сообщили, что некоторые самолеты, которые предназначались российским компаниям в начале текущего года, перешли иностранным перевозчикам в связи с весенними санкциями.

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