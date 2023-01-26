На Украине объявили новых заместителей генпрокурора

Алексей Хоменко назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Украины, Антон Войтенко и Виктория Литвинова стали заместителями главы надзорного ведомства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны.

"Генеральный прокурор Андрей Костин представил коллективу офиса генерального прокурора нового первого заместителя генпрокурора и двух заместителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Хоменко с сентября 2022 года занимал должность заместителя генпрокурора, а до этого руководил прокуратурой Киевской области. Войтенко ранее возглавлял прокуратуру Львовской области. В его обязанности войдет надзор за соблюдением закона сотрудниками Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в военной сфере. Литвинова до назначения была заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры. Она продолжит работу на этом направлении, начнет курировать противодействие нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах, а также защиту интересов несовершеннолетних.