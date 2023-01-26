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1 час назад

На Украине назначили трех заместителей генпрокурора

ТАССиещё 1

Алексей Хоменко назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Украины, Антон Войтенко и Виктория Литвинова стали заместителями главы надзорного ведомства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны.

На Украине объявили новых заместителей генпрокурора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Генеральный прокурор Андрей Костин представил коллективу офиса генерального прокурора нового первого заместителя генпрокурора и двух заместителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Хоменко с сентября 2022 года занимал должность заместителя генпрокурора, а до этого руководил прокуратурой Киевской области. Войтенко ранее возглавлял прокуратуру Львовской области. В его обязанности войдет надзор за соблюдением закона сотрудниками Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в военной сфере. Литвинова до назначения была заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры. Она продолжит работу на этом направлении, начнет курировать противодействие нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах, а также защиту интересов несовершеннолетних.

24 января с поста заместителя генерального прокурора Украины был уволен Алексей Симоненко. По данным украинской прессы, причиной этого стала его поездка с семьей в Испанию на Новый год, несмотря на требование президент страны Владимира Зеленского воздержаться от отдыха за рубежом. 25 января на Украине также уволены главы прокуратур Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской области.

В мире,Алексей Симоненко,Алексей Хоменко,Виктория Литвинова,Владимир Зеленский,Андрей Костин,
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