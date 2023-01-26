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58 минут назад

В Латвии прокомментировали сообщения об экстрадиции украинцев по просьбе Киева

Никита Бородкин

Мэр латвийского города Лиепая Гунарс Ансиньш опроверг слухи о том, что посольства Украины в странах Европы рассылают письма местным властям с просьбой помочь в экстрадиции украинских граждан для призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.

В Латвии прокомментировали сообщения об экстрадиции украинцев по просьбе Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Недавно в социальных соцсетях стала распространяться информация о том, что украинские власти просят помочь в экстрадиции украинцев. Она подкреплялась слухами что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш якобы согласились помочь Киеву в этом вопросе.

«Я утверждаю, что это фейковое сообщение, призываю быть внимательными и не стать жертвой пропаганды», — прокомментировал Ансиньш информацию.

Напомним, что на Украине продолжается масштабная мобилизация для восполнения потерь ВСУ на фронте. Сообщалось, что в Закарпатье она стала особенно масштабной, что связано с большими потерями личного состава 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады под Соледаром.

В мире,Ремигиюс Шимашюс,
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