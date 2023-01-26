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1 час назад

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

RT на русскомиещё 2

На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.

Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Ранее тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко, на Украине введены аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

В мире,СВО,Герман Галущенко,
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