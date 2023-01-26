В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

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Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.

Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Ранее тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.