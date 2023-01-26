В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.
Как сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко, на Украине введены аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Киевской, Одесской и Винницкой областях.