Алиев ответил на заявления Армении о блокировке Лачинского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал "лживыми и абсурдными" утверждения Армении о блокировке Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время встречи с новым посла Франции в Баку Анн Буайон, сообщила пресс-служба политика.
"Армения в последнее время выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачин — Ханкенди на территории Азербайджана, глава государства назвал данные утверждения лживыми и абсурдными", — цитирует служба азербайджанского лидера.
Президент подчеркнул, что при помощи российских миротворцев в Карабахе и Международного комитета Красного Креста осуществляется перевозка грузов гражданского назначения.
Так, с 12 декабря обеспечен проезд по Лачинской дороге в обоих направлениях около тысячи транспортных средств, указал Алиев. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские власти пытаются заставить всех этнических армян уехать из Нагорного Карабаха за счет блокировки Лачинского коридора.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.