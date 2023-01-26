Алиев ответил на заявления Армении о блокировке Лачинского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал "лживыми и абсурдными" утверждения Армении о блокировке Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время встречи с новым посла Франции в Баку Анн Буайон, сообщила пресс-служба политика.

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"Армения в последнее время выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачин — Ханкенди на территории Азербайджана, глава государства назвал данные утверждения лживыми и абсурдными", — цитирует служба азербайджанского лидера.

Президент подчеркнул, что при помощи российских миротворцев в Карабахе и Международного комитета Красного Креста осуществляется перевозка грузов гражданского назначения.

Так, с 12 декабря обеспечен проезд по Лачинской дороге в обоих направлениях около тысячи транспортных средств, указал Алиев. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские власти пытаются заставить всех этнических армян уехать из Нагорного Карабаха за счет блокировки Лачинского коридора.