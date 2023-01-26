В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
20 минут назад

Додон обвинил президента Молдавии Санду в нарушении закона

Газета.Ru

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры нагрянули к врачам, назначившим лечение его сыну, допросили их и подняли архив. В своем Telegram-канале он отметил, что медикам угрожали возбуждением уголовного дела по указанию нынешнего руководителя республики Майи Санду.

Додон обвинил Санду в нарушении закона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ничего святого, никакого здравого смысла, а соблюдением закона и не пахнет. По указанию Майи Санду и [главы антикоррупционной прокуратуры Молдавии] Вероники Драгалин вчера, 25 января, прокуроры нагрянули к врачам, назначившим лечение моему сыну, допросили их и подняли архив. В течение нескольких часов медиков терроризировали, на них давили и угрожали уголовными делами и проверкой на детекторе лжи", - написал Додон.

Как указал бывший президент Молдавии, прокуроры вели себя возмутительно по отношению к медицинским работникам. Он также добавил, что у Драгалин нет времени расследовать коррупционные скандалы, но есть время потешаться над его семьей.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов не исключил, что Санду может повторить "самоубийственную политику" руководства Украины.

В мире,Андрей Климов,Игорь Додон,Комитет Совета Федерации по международным делам,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители