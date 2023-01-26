Додон обвинил Санду в нарушении закона

"Ничего святого, никакого здравого смысла, а соблюдением закона и не пахнет. По указанию Майи Санду и [главы антикоррупционной прокуратуры Молдавии] Вероники Драгалин вчера, 25 января, прокуроры нагрянули к врачам, назначившим лечение моему сыну, допросили их и подняли архив. В течение нескольких часов медиков терроризировали, на них давили и угрожали уголовными делами и проверкой на детекторе лжи", - написал Додон.