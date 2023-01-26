Додон обвинил Санду в нарушении закона

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры нагрянули к врачам, назначившим лечение его сыну, допросили их и подняли архив. В своем Telegram-канале он отметил, что медикам угрожали возбуждением уголовного дела по указанию нынешнего руководителя республики Майи Санду.
"Ничего святого, никакого здравого смысла, а соблюдением закона и не пахнет. По указанию Майи Санду и [главы антикоррупционной прокуратуры Молдавии] Вероники Драгалин вчера, 25 января, прокуроры нагрянули к врачам, назначившим лечение моему сыну, допросили их и подняли архив. В течение нескольких часов медиков терроризировали, на них давили и угрожали уголовными делами и проверкой на детекторе лжи", - написал Додон.
Как указал бывший президент Молдавии, прокуроры вели себя возмутительно по отношению к медицинским работникам. Он также добавил, что у Драгалин нет времени расследовать коррупционные скандалы, но есть время потешаться над его семьей.
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов не исключил, что Санду может повторить "самоубийственную политику" руководства Украины.