Обзор иноСМИ: «ярость Запада» из-за планов России и "холодный расчет" Китая

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«Холодный расчет» Китая по России

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JB Press заявило, что Китай нарастил объемы торговли с Россией, исходя из «холодного расчета» и выгоды от покупок топлива по низким ценам. По данным Главного таможенного управления Китая, общий объем торговли КНР с Россией в 2022 году составил 188,5 миллиарда долларов, что на 29,2 процента больше, чем за год до этого.

На экспорт в этом объеме приходится 76,3 миллиарда долларов (рост на 12,8 процента), а на импорт - 112,2 миллиарда (рост на 37 процентов). 77,8 процента китайского импорта из России пришлось на «минеральную продукцию», в частности, на нефть. При этом, как подчеркивает JB Press, «не похоже, чтобы Китай уделял первоочередное внимание поставкам полупроводников, чтобы помочь России», оказавшейся под санкциями. В среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается рост товарооборота между РФ и Китаем. Однако пока расширение будет происходить лишь за счет роста поставок ископаемого топлива в КНР, считает JB Press.

«Обратный отсчет до эмбарго: как Турция заработает на Европе»

Эмбарго ЕС, которое начнет действовать с 5 февраля для дизельного топлива из России, вызовет значительные изменения в мировых маршрутах поставок дизеля, пишет Haber7. ЕС будет импортировать дизель в основном с Ближнего Востока, Индии и США, а Турция сможет использовать российское дизтопливо на внутреннем рынке и продавать произведенный на ее собственных НПЗ дизель в ЕС по более высоким ценам.

Дизель - один из важнейших видов топлива для мировой экономики, он используется для грузовиков, автобусов, кораблей и поездов, в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. Скачки цен на газ в 2022 году привели к тому, что в некоторых странах для производства электроэнергии начали использовать дизельное топливо, напоминает Haber7.

Маск задумал продать новые акции Twitter из-за долгов

Команда Илона Маска провела переговоры с инвесторами о привлечении до трех миллиардов долларов для погашения части долга, связанного с Twitter. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам собеседников издания, в декабре 2022 года представители Маска обсудили продажу акций Twitter на сумму до трех миллиардов долларов. WSJ подчеркивает, что общий размер кредита, который Маск взял на покупку компании, составляет 13 миллиардов долларов.

«Корейцев удивили счета за ЖКХ»

Многие жители Южной Кореи были удивлены своими счетами за отопление в январе - их расходы выросли примерно на 30 процентов по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщает The Korea Times.

Наиболее остро проблема ощущается в семьях с маленькими детьми, которые не могут резко сократить отопление своих домов с учетом необычайных холодов, которые обрушились на Корейский полуостров этой зимой. The Korea Times подчеркивает, что инфляция отмечается по всем направлениям - к примеру, правительство Сеула объявило, что обдумывает повышение стоимости проезда в метро и автобусах на 300-400 вон (от 17 до 22 рублей) в апреле 2023 года. Плата за проезд в городском общественном транспорте была заморожена более семи лет. Некоторые эксперты считают, что уровень инфляции в стране в итоге превысит четыре процента при прогнозе правительства в 3,5 процента.

«Ярость Запада из-за новых планов России»

Планы России, Китая и ЮАР провести совместные морские учения вызвали «ярость» Запада, пишет L’Opinion. С начала украинского кризиса Москва «пытается ослабить хватку» западных санкций и сближается со странами Африки, многие из которых демонстрируют нейтралитет, отмечет издание.