Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы России продвигаются на востоке. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

"На востоке они продвигаются", - сказал он.

Также Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что украинский президент давно перестал быть возможным оппонентом Путина.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются на всей линии соприкосновения в республике.