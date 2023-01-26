Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы России продвигаются на востоке. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.
"На востоке они продвигаются", - сказал он.
Также Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что украинский президент давно перестал быть возможным оппонентом Путина.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются на всей линии соприкосновения в республике.
А Минобороны РФ рассказало о занятии более выгодных рубежей и позиций в Запорожской области. По имеющейся информации, силы РФ в этом регионе продвинулись вперед на расстояние до 8 км.