В Белоруссии признали экстремистским формированием офис Тихановской

Также экстремистскими признаны все формирования, связанные с Тихановской, в том числе координационный совет белорусской оппозиции. Все аккаунты формирований в соцсетях и мессенджерах также запрещены, заявили в белорусском МВД.

Ранее в отношении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, которого два года назад приговорили к 18 годам колонии, возбудили новое уголовное дело по подозрению в неповиновении администрации исправительного учреждения, где он провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Отмечается, что за свои неправомерные действия мужчина неоднократно подвергался взысканиям. Сергей Тихановский, оппозиционер и муж бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в декабре 2021 года был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.