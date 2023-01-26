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35 минут назад

В Белоруссии признали экстремистским формированием офис Тихановской

Газета.Ru

Власти Белоруссии офис лидера оппозиции страны Светланы Тихановской признали экстремистским. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

В Белоруссии признали экстремистским формированием офис Тихановской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также экстремистскими признаны все формирования, связанные с Тихановской, в том числе координационный совет белорусской оппозиции. Все аккаунты формирований в соцсетях и мессенджерах также запрещены, заявили в белорусском МВД.

Ранее в отношении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, которого два года назад приговорили к 18 годам колонии, возбудили новое уголовное дело по подозрению в неповиновении администрации исправительного учреждения, где он провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Отмечается, что за свои неправомерные действия мужчина неоднократно подвергался взысканиям. Сергей Тихановский, оппозиционер и муж бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в декабре 2021 года был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

В мире,Сергей Тихановский,Светлана Тихановская,
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