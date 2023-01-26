В Nord Stream намекнули о причастности НАТО ко взрывам на «Северных потоках»

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг считает, что Россия не имеет отношения к взрывам на «Северных потоках» и организовала теракт одна из стран НАТО. Об этом сообщает Die Zeit.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В районе аварии были зафиксированы взрывы. В компании Nord Stream разрушения назвали беспрецедентными.

Швеция, Дания и Германия начали отдельные расследования, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.

Власти России назвали взрывы диверсией и терактом.

В интервью Die Zeit Варнига спросили, видит ли он связь России со взрывами.

«Русские? Нет», - заявил он.

При этом Варниг утвердительно кивнул в ответ на вопрос о том, устроила ли взрывы страна НАТО.

«Англия?» - уточнил журналист.