СМИ: Совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у стран Запада

Планируется, что Россия, ЮАР и Китай проведут совместные военно-морские учения — такая возможность вызвала ярость у стран западного мира. Об этом пишет французская газета L'Opinion.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

— Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине, — говорится в материале.

Россия хочет усилить свое влияние на африканском континенте, что в свою очередь доказывает — «попытки Запада изолировать Москву неэффективны», цитирует сообщение РИА Новости.

23 января министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. В Претории российский министр иностранных дел встретится с главой МИД страны Наледи Пандор. Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму РФ — Африка, который состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге.