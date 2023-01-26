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16 минут назад

Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о разговорах с Путиным после начала СВО на Украине

Газета.Ruиещё 6

Первое большое интервью исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг дал газете Zeit. Он рассказал, что общался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве после начала СВО на Украине. По его словам, он пытался прояснить цели спецоперации.

Глава Nord Stream 2 рассказал о разговоре с Путиным о целях СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каковы ваши цели?» — спросил он Владимира Путина на немецком, на котором шел весь разговор.

«Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?» — спросил Варниг.

Путин ответил: «Это государственная тайна».

Российский лидер предложил Варнигу переехать с семьей в Москву, но тот отказался.

Весной Путин позвал его к себе в гости «по-настоящему» на несколько дней, говорит Варниг, утверждая, что он «еще не решил».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».

В мире,СВО,Маттиас Варниг,Владимир Путин,ФСБ,
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