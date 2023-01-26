Глава Nord Stream 2 рассказал о разговоре с Путиным о целях СВО

Первое большое интервью исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг дал газете Zeit. Он рассказал, что общался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве после начала СВО на Украине. По его словам, он пытался прояснить цели спецоперации.

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«Каковы ваши цели?» — спросил он Владимира Путина на немецком, на котором шел весь разговор.

«Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?» — спросил Варниг.

Путин ответил: «Это государственная тайна».

Российский лидер предложил Варнигу переехать с семьей в Москву, но тот отказался.

Весной Путин позвал его к себе в гости «по-настоящему» на несколько дней, говорит Варниг, утверждая, что он «еще не решил».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.