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36 минут назад

Баку увидел угрозу в предложении Еревана по проблеме Лачинского коридора

News.ru

Предложение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна решить ситуацию вокруг Лачинской дороги военным путем несет в себе настоящую угрозу. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, которое приводит «Интерфакс Азербайджан». Подобная идеи, по данным дипломатов, была высказана армянским представителем в ходе его выступления в Комитете по внешним связям Европарламента, которое состоялось 24 января. Всю речь Мирзояна в Баку назвали «ярким примером лицемерия».

Баку увидел угрозу в предложении Еревана по проблеме Лачинского коридора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это выступление является ярким примером лицемерия со стороны Мирзояна. <...> Предложение министра иностранных дел Армении разрешить ситуацию вокруг Лачинской дороги военным путем представляет собой серьезную угрозу. Необходимо предотвратить эту авантюру армянской стороны, — говорится в заявлении.

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Там также подчеркивается, что слова дипломата о «добросовестном участии» Армении в мирных переговорах по трем направлениям (открытие всех транспортных коммуникаций, делимитация границ, подписание мирного соглашения), инициированых Азербайджаном, не отражают истину

Кроме того, Баку отметил, что высказывания армянской стороной идеи о требовании Азербайджаном «экстерриториального коридора» необоснованы. Также в дипведомстве подчеркнули, что «мирные акции протеста на Лачинской дороге с требованием предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана <...> и прекращения злоупотребления Лачинской дорогой являются легитимным правом народа Азербайджана».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что на дороге Лачин-Ханкенди отсутствует какая-либо блокада.

Алиев подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по Лачинскому коридору было пропущено порядка 980 транспортных средств, включая 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 машин Международного комитета Красного Креста (МККК).

Также глава азербайджанского государства заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно.

В мире,Ильхам Алиев,Международный комитет Красного Креста,Европарламент,
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