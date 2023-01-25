Турция призвала Маска признать вмешательство Twitter в дела страны

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун обратился к владельцу и генеральному директору Twitter Илону Маску с просьбой предоставить данные о вмешательстве компании в политическую жизнь страны. Он призвал предпринимателя раскрыть информацию о «тайной цензуре» и «возможности для пропаганды», которая, по словам Алтуна, предоставлялась ранее врагам турецкого государства. Слова представителя Анкары приводит ТАСС.

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Объясните, какое вмешательство в политическую жизнь Турции в прошлом осуществлялось через Twitter. Раскройте информацию о тайной цензуре, которая применялась к аккаунтам нашего президента и нашим. Какие возможности для пропаганды систематически предоставлялись действующим против Турции террористическим организациям, — сказал Алтун.

Он потребовал от Маска ответить на заданные вопросы, чтобы «весь мир мог <...> увидеть гибридные методы, используемые неоколониализмом». По мнению Алтуна, только объяснения владельца Twitter вновь помогут людям «доверять соцсетям и верить, что это платформы для коммуникации».

Власти Турции неоднократно блокировали популярные интернет-ресурсы и социальные сети, а также вводили различные ограничения на доступ к ним, включая Twitter. Причиной блокировки являлось в том числе появление на этих платформах контента, нарушающего местное законодательство или содержащее оскорбления в адрес страны.

Ранее сообщалось, что после прихода Илона Маска социальную сеть Twitter покинули 80% сотрудников. Как сообщает телеканал CNBC, в общей сложности сократили около 1,3 тысячи человек. Оставшимся сотрудникам непросто поддерживать работу социальной сети. В связи с этим Маск направил им в помощь 130 специалистов из других своих проектов — Tesla, SpaceX, The Boring Co.