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21 минуту назад

В Киеве демонтируют памятник Чкалову

Газета.Ruиещё 2

В столице Украины демонтируют памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом заявил советник мэра Киева и депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook-аккаунте.

В Киеве демонтируют памятник Чкалову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Киеве будет демонтирован памятник Чкалову", - написал он.

По словам депутата, в настоящее время профильная экспертная комиссия при министерстве культуры страны решает, нужно ли сносить памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Ранее стало известно, что в украинском городе Днепре демонтируют памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. До этого там демонтировали памятники писателю Максиму Горькому, Героям СССР генералу Ефиму Пушкину и красноармейцу Александру Матросову. Также в Днепре убрали памятник-танк Т-34. С 2015 года, когда на Украине был принят закон о декоммунизации, демонтируют связанные с советской историей памятники. Также в стране переименовывают топонимы и сносят памятники, связанные с Россией. Так, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине и полководцу Александру Суворову.

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