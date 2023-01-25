В Киеве демонтируют памятник Чкалову

Ранее стало известно, что в украинском городе Днепре демонтируют памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. До этого там демонтировали памятники писателю Максиму Горькому, Героям СССР генералу Ефиму Пушкину и красноармейцу Александру Матросову. Также в Днепре убрали памятник-танк Т-34. С 2015 года, когда на Украине был принят закон о декоммунизации, демонтируют связанные с советской историей памятники. Также в стране переименовывают топонимы и сносят памятники, связанные с Россией. Так, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине и полководцу Александру Суворову.