Расследующий взрыв в порту Бейрута отказался предстать перед генпрокурором

Судья Тарек Битар, возглавляющий следственную комиссию по делу о взрыве в порту Бейрута, заявил, что не предстанет перед генпрокурором страны в рамках заседания, которое было назначено на четверг. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом Al Jazeera.

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"Я не предстану перед генеральным прокурором на заседании, которое назначено на сегодня [четверг], поскольку все решения, принятые им, противоречат законам, - заявил Битар. - Я продолжаю свое расследование взрыва в порту Бейрута и в его рамках стараюсь оперировать нормами права".

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Битар также отметил, что вынесет обвинительный приговор по делу о взрыве, как только завершит подготовку документа.

Утром в четверг телеканал сообщил, что перед Дворцом правосудия в центре столицы Ливана начали собираться родственники жертв взрыва, а также депутаты ливанского парламента, которые хотели выразить солидарность со следствием по делу о взрыве и с самим Битаром, против которого в среду был подан судебный иск по обвинению в превышении должностных полномочий и совершении противоправных действий. Инициатором иска стал генеральный прокурор Ливана Гассан Увейдат, первое слушание должно было состояться в четверг.

Протест против решения прокурора перерос в столкновения с силами безопасности, после того как митингующие попытались ворваться на территорию Дворца правосудия. По данным телеканала Al Hadath, военные стягивают подкрепления в центр Бейрута, в результате стычек есть пострадавшие.

Со своей стороны Увейдат заявил в четверг, что передал дело Битара в отдел судебных инспекций, и призвал Генпрокуратуру и Кассационный суд не принимать никаких решений, вынесенных Битаром.

Возобновление расследования взрыва

Глава следственной комиссии Битар возобновил свою деятельность в понедельник после годового перерыва, вызванного судебными исками бывших министров и депутатов, которые обвиняли его в превышении полномочий. Во вторник он вызвал на допрос самого генпрокурора и трех его помощников, которые в 2019 году вместе со спецслужбами занимались расследованием фактов хищения со склада в морском порту, где хранилась аммиачная селитра. Повестки были направлены также начальнику Управления общей безопасности Аббасу Ибрагиму, экс-премьеру Хасану Диабу, бывшему главе МВД Нухаду Машнуку и бывшему командующему ливанской армии Жану Кахваджи. Битар объявил о намерении с 6 по 22 февраля допросить 13 высокопоставленных чиновников. Всем им может быть предъявлено обвинение "в преступной халатности, приведшей к чрезвычайному происшествию и гибели людей". Во вторник Увейдат назвал решение Битара вызвать на допрос указанных высокопоставленных чиновников незаконным.