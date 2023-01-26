Расследующий взрыв в порту Бейрута отказался предстать перед генпрокурором

Судья Тарек Битар, возглавляющий следственную комиссию по делу о взрыве в порту Бейрута, заявил, что не предстанет перед генпрокурором страны в рамках заседания, которое было назначено на четверг. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом Al Jazeera.
"Я не предстану перед генеральным прокурором на заседании, которое назначено на сегодня [четверг], поскольку все решения, принятые им, противоречат законам, - заявил Битар. - Я продолжаю свое расследование взрыва в порту Бейрута и в его рамках стараюсь оперировать нормами права".
Битар также отметил, что вынесет обвинительный приговор по делу о взрыве, как только завершит подготовку документа.
Утром в четверг телеканал сообщил, что перед Дворцом правосудия в центре столицы Ливана начали собираться родственники жертв взрыва, а также депутаты ливанского парламента, которые хотели выразить солидарность со следствием по делу о взрыве и с самим Битаром, против которого в среду был подан судебный иск по обвинению в превышении должностных полномочий и совершении противоправных действий. Инициатором иска стал генеральный прокурор Ливана Гассан Увейдат, первое слушание должно было состояться в четверг.
Протест против решения прокурора перерос в столкновения с силами безопасности, после того как митингующие попытались ворваться на территорию Дворца правосудия. По данным телеканала Al Hadath, военные стягивают подкрепления в центр Бейрута, в результате стычек есть пострадавшие.
Со своей стороны Увейдат заявил в четверг, что передал дело Битара в отдел судебных инспекций, и призвал Генпрокуратуру и Кассационный суд не принимать никаких решений, вынесенных Битаром.
Глава следственной комиссии Битар возобновил свою деятельность в понедельник после годового перерыва, вызванного судебными исками бывших министров и депутатов, которые обвиняли его в превышении полномочий. Во вторник он вызвал на допрос самого генпрокурора и трех его помощников, которые в 2019 году вместе со спецслужбами занимались расследованием фактов хищения со склада в морском порту, где хранилась аммиачная селитра. Повестки были направлены также начальнику Управления общей безопасности Аббасу Ибрагиму, экс-премьеру Хасану Диабу, бывшему главе МВД Нухаду Машнуку и бывшему командующему ливанской армии Жану Кахваджи. Битар объявил о намерении с 6 по 22 февраля допросить 13 высокопоставленных чиновников. Всем им может быть предъявлено обвинение "в преступной халатности, приведшей к чрезвычайному происшествию и гибели людей". Во вторник Увейдат назвал решение Битара вызвать на допрос указанных высокопоставленных чиновников незаконным.
4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами. Погибли 280 человек, пострадали 7 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. Согласно данным опроса, проведенного местными правозащитниками, 67% ливанцев считают, что к трагедии в порту привели пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, царящая в государстве, в то время как свыше 20% респондентов убеждены, что 4 августа 2020 года была совершена диверсия.