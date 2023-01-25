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47 минут назад

Австралия присоединилась к группе стран, призывающих создать "трибунал" по Украине

ТАСС

Австралия присоединилась к группе стран, требующих создать "спецтрибунал" для привлечения правительства России к ответственности. Соответствующее заявление сделала в среду министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

Еще одна страна присоединилась к призыву создать "трибунал" по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Австралия присоединилась к ключевой группе стран-партнеров, в которую также вошли Франция и Великобритания, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности за незаконное вторжение на Украину", - отметила Вонг в заявлении, опубликованном в Twitter.

Принятое решение, как уточнила министр, дополнит поддержку, которую Канберра уже оказывает Киеву в Международном уголовном суде в Гааге и в Международном суде ООН.

Ранее сообщалось, что 19 января Европарламент (ЕП) призвал к созданию "трибунала" по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию. Такие резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций. Представители киевских властей и их союзники регулярно на различных международных площадках высказываются за создание спецтрибунала по Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 9 января заявил, что любые идеи о некоем трибунале являются нелепыми. В декабре постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркивал, что учредить трибунал может только Совет Безопасности ООН.

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