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1 час назад

Грузию обеспокоили заявления Киева об эвакуации украинцев

Илья Родин

Заявления Киева о предполагаемой эвакуации украинских граждан из Грузии вызывают озабоченность и наносят ущерб межгосударственным отношениям, заявил первый замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия. Об этом пишет ТАСС.

Грузию обеспокоили заявления Киева об эвакуации украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник, 24 января, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов допустил возможность эвакуации украинцев из грузинских населенных пунктов в случае восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси.

Уточняется, что на следующий день Касьянова вызвали в МИД Грузии. Дарсалия попросил его разъяснить заявления об эвакуации и выразил озабоченность в связи с ними.

По данным агентства, первый замминистра уточнил, что высказывания украинского дипломата являются «беспочвенными и наносят ущерб отношениям двух стран»

Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии после возобновления авиасообщения с РФ

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров анонсировал возобновление прямого авиасообщения с Грузией.

В мире,Андрей Касьянов,Сергей Лавров,МИД России,
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