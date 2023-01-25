Грузию обеспокоили заявления Киева об эвакуации украинцев

Заявления Киева о предполагаемой эвакуации украинских граждан из Грузии вызывают озабоченность и наносят ущерб межгосударственным отношениям, заявил первый замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия. Об этом пишет ТАСС.
Во вторник, 24 января, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов допустил возможность эвакуации украинцев из грузинских населенных пунктов в случае восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси.
Уточняется, что на следующий день Касьянова вызвали в МИД Грузии. Дарсалия попросил его разъяснить заявления об эвакуации и выразил озабоченность в связи с ними.
По данным агентства, первый замминистра уточнил, что высказывания украинского дипломата являются «беспочвенными и наносят ущерб отношениям двух стран»
Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров анонсировал возобновление прямого авиасообщения с Грузией.