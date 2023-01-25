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На Украине подтвердили отступление из Соледара

Представитель Вооруженных сил Украины Сергей Череватов заявил о том, что украинские военнослужащие оставили Соледар и город перешел под контроль российских военных. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse пишет ТАСС.

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда, (…) чтобы отступить на подготовленные позиции», - заявил Череватов.

«Лукойл» отреагировал на информацию о поставках своей продукции на Украину

Компания «Лукойл» проинформировала о том, что не осуществляла поставок продукции на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам в прошлом году. Данное заявление было сделано в ответ на публикации СМИ по данному вопросу, передает агентство «Прайм». Компания назвала эти сообщения спекулятивными. Она отметила, что данная информация была также опровергнута представителем посольства России в Болгарии.

В Анкаре ответили на сообщения о планах выйти из НАТО

В правящей политической партии Турции «Партия справедливости и развития» («ПСР») опровергли сообщения о планах Анкары выйти из НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя «ПСР» Омара Челика.

«Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое», — заявил он.

Россиян предупредили о дефиците машин

Представители авторитейла не прогнозируют полного исчезновения с российского рынка новых азиатских и европейских автомобилей массового сегмента. Эксперты указывают на сохранение спроса на них и наличие отработанных альтернативных каналов у дилеров. При этом они сообщают, что ситуация с острым дефицитом этих машин наблюдаться будет, передает РИА Новости.

СМИ: некоторым категориям россиян стали отказывать в выдаче ипотеки

Россияне, работающие в сферах автопродаж, ретейла и выездного туризма, получают отказ от некрупных банков в получении ипотеки. Об этом заявили РИА Новости специалисты. Данные Национального бюро кредитных историй свидетельствуют о росте доли отказов по ипотечным заявкам в России по итогам 2022 года до 46,2%, что стало наибольшим показателем. Для сравнения: в первом квартале того же года доля оценивалась в 34,1%.

Еще одна страна заявила о готовности поставить танки Киеву

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам готов предоставить Украине танки. Об этом сообщает RTL Nieuws. Рютте подчеркнул, что в Нидерландах хотят проигрыша России. Ранее Рютте говорил, что страна может выкупить у Германии 18 танков Leopard 2, взятых Амстердамом в аренду, и передать их Киеву.

Назван лидер по импорту новых легковушек в Россию

Китаю в прошлом году удалось ввезти в Россию наибольшее число новых легковых автомобилей среди стран-импортеров. Объем за год увеличился на 40% и составил более 117 тысяч единиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Данные аналитического агентства «Автостат» свидетельствуют о том, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году сократились на 59% в сравнении с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук.

Рублев вылетел с Australian Open

EPA/TACC

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала Australian Open. Как сообщает «Чемпионат.com», игра закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу сербского теннисиста. Напомним, что открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующим победителем среди женщин является Эшли Бартли, а среди мужчин — Рафаэль Надаль.

App Store перестал открываться в России

В России произошел сбой у App Store, Steam и ряда других сервисов. Об этом пишет РИА Новости. Сервисы компании Apple перестали открываться у российских пользователей. В частности, речь идет о App Store, Аpple Music, Apple TV, приложении поддержки пользователей техники Apple, а также сайте Apple.

Все концерты Меладзе в России отменили