Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»

Норвежская полиция заявила, что не будет пытаться интернировать бывшего командира отделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну. Вместо этого ему приказали оставаться в секретном месте, пишет Reuters.

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Медведева спрятали из соображений безопасности.

23 января сообщалось, что Медведева могут интернировать. Тогда же предполагали, что его могут депортировать из Норвегии.