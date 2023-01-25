Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»

Норвежская полиция заявила, что не будет пытаться интернировать бывшего командира отделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну. Вместо этого ему приказали оставаться в секретном месте, пишет Reuters.
Медведева спрятали из соображений безопасности.
23 января сообщалось, что Медведева могут интернировать. Тогда же предполагали, что его могут депортировать из Норвегии.
Основатель и руководитель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил работу в компании Медведева. Предположительно, его задержали на границе 13 января. Он перешел ее в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране.