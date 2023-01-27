МИД Германии прокомментировал слова Бербок о «войне Европы против России»

Министерство иностранных дел Германии , комментируя заявление главы ведомства Анналены Бербок, заявило, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Бербок призвала Европу с«овместно выступить против этой войны».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН< ООН , не делает Германию одной из сторон конфликта», — пояснили в МИД.

Бербок ранее говорила о войне Запада против России, однако призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Немецкие и другие политики неоднократно настаивали, что не хотят непосредственно принимать участие в боях на Украине.