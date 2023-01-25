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54 минуты назад

Азербайджан ответил США на заявление о блокаде Лачинского коридора

Никита Бородкин

В МИД Азербайджана назвали необоснованными утверждения Вашингтона о блокировании Лачинского коридора. Как сообщает «Газета.Ru», глава пресс-службы министерства Айхан Гаджизаде отверг обвинения представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Азербайджан ответил США на заявление о блокаде Лачинского коридора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в ходе брифинга Прайс призвал Азербайджан «разблокировать Лачинскую дорогу».

«Более 1000 автомобилей, доставивших грузы в Карабахский регион Азербайджана, говорят об обратном тому, что заявил 24 января Госдепартамент США», — написал представитель азербайджанского ведомства в соцсетях.

Он также добавил, что со стороны Вашингтона было бы уместным призвать Армению прекратить «противоправные действия» в Карабахе.

Напомним, что движение транспорта по Лачинскому коридору прекратилось 12 декабря. Горную дорогу Степанакерт — Горис перекрыли люди, называющие себя азербайджанскими экоактивистами. Они заявили о незаконной добыче полезных ископаемых в районе. Через несколько дней активисты начали пропускать в Нагорный Карабах гуманитарную помощь. 15 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе возник по вине Азербайджана.

В мире,Никол Пашинян,Нед Прайс,Госдеп США,
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