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28 минут назад

Орнитолог объяснила тучи кружащих ворон над Киевом

Lenta.ru

Огромное количество ворон, которое заметили над Киевом, скорее всего, просто спугнули, считает профессор, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Ирина Бёме. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Кружащие стаи птиц были замечены в ночное время, обратила внимание орнитолог. Специалист предположила, что врановые мечутся, потому что их что-то спугнуло с тех мест, где они останавливаются отдыхать ночью.

«В Израиле снимают скворцов, которые тоже образуют большие стаи — там, скорее всего, реакция на хищника, но ночью хищники не летают, поэтому, скорее всего, это просто что-то тревожное со стороны человека: либо какое-то освещение включилось внезапно, либо какой-то взрыв или стрельба их спугнули», — объяснила Беме.

До этого на YouTube появились кадры, на которых над Киевом кружат стаи черных птиц.

Дипломат объяснил тучи кружащих ворон над Киевом

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что тучи ворон кружат над городом из-за антирелигиозных действий руководства Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников. Соответствующий указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовали из-за содержащихся в нем персональных данных.

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