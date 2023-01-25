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8 минут назад

Раскрыты планы США по сдерживанию России после окончания конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 1

Администрация президента США Джо Байдена уже начинает думать о том, как будет устроена внешняя политика страны после окончания украинского конфликта. Ее частью будет сдерживание России и обеспечение долгосрочного мира на Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и неназванных чиновников.

Раскрыты планы США по сдерживанию России после конца конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блинкен подчеркнул, что США не хотят напрямую участвовать в боевых действиях или начинать конфликт с Россией. Пока Вашингтон хочет сделать так, чтобы Москва не смогла «отдохнуть и перегруппироваться» для новых наступательных действий, раскрываются в материале планы страны.

Стратегия сдерживания, предложенная Блинкеном, также предполагает обеспечение усиленной обороны Украины.

«Важность маневренного оружия заключается не только в том, чтобы дать Украине силы сейчас, чтобы она смогла вернуть себе территории, но и в том, чтобы сдерживать будущие атаки России», — пояснил сотрудник Госдепартамента, знакомый с планами Блинкена.

Кроме того, в Госдепартаменте, Пентагоне и Совете нацбезопасности обсуждают вопросы вокруг Крыма: там отмечают, что его взятие украинскими силами может быть невозможно, а сама идея захвата острова нереалистична. В Киеве пока обсуждают возможность обеспечить статус демилитаризованного Крыма.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Администрация США,Госдеп США,Пентагон,
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