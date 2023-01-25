Раскрыты планы США по сдерживанию России после конца конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена уже начинает думать о том, как будет устроена внешняя политика страны после окончания украинского конфликта. Ее частью будет сдерживание России и обеспечение долгосрочного мира на Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и неназванных чиновников.

Блинкен подчеркнул, что США не хотят напрямую участвовать в боевых действиях или начинать конфликт с Россией. Пока Вашингтон хочет сделать так, чтобы Москва не смогла «отдохнуть и перегруппироваться» для новых наступательных действий, раскрываются в материале планы страны.

Стратегия сдерживания, предложенная Блинкеном, также предполагает обеспечение усиленной обороны Украины.

«Важность маневренного оружия заключается не только в том, чтобы дать Украине силы сейчас, чтобы она смогла вернуть себе территории, но и в том, чтобы сдерживать будущие атаки России», — пояснил сотрудник Госдепартамента, знакомый с планами Блинкена.