В Анкаре ответили на сообщения о планах выйти из НАТО

В правящей политической партии Турции «Партия справедливости и развития» («ПСР») опровергли сообщения о планах Анкары выйти из НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя «ПСР» Омара Челика.

«Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое», — заявил он.

Напомним, что накануне лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, получив на это разрешение властей Швеции. После этого президент Тайип Эрдоган заявил, что теперь Швеция может забыть про поддержку заявки на вступление в НАТО от Анкары.