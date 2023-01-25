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47 минут назад

В Анкаре ответили на сообщения о планах выйти из НАТО

Никита Бородкин

В правящей политической партии Турции «Партия справедливости и развития» («ПСР») опровергли сообщения о планах Анкары выйти из НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя «ПСР» Омара Челика.

В Анкаре ответили на сообщения о планах выйти из НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое», — заявил он.

Напомним, что накануне лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, получив на это разрешение властей Швеции. После этого президент Тайип Эрдоган заявил, что теперь Швеция может забыть про поддержку заявки на вступление в НАТО от Анкары.

На этом фоне зампред турецкой партии «Родина» Этем Санчак заявил, что Турции необходимо покинуть НАТО. Кроме того, он отметил, что жители страны все больше симпатизируют России и ее президенту Владимиру Путину.

В мире,Расмус Палудан,Владимир Путин,Партия справедливости и развития,Партия Родина,НАТО,
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