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50 минут назад

В столице Северной Кореи снова ввели локдаун

Lenta.ru

В столице Северной Кореигороде Пхеньян — снова введен локдаун. Об этом со ссылкой на уведомление правительства сообщает местный портал NK News.

В столице Северной Кореи снова ввели локдаун
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, такая мера вводится из-за роста случаев респираторных заболеваний. Они включают простуду, однако о распространении коронавируса в столице в документе не сказано.

Карантин, как выяснили журналисты, вводится на пять дней, начиная с 25 января. В это время жители Пхеньяна должны будут оставаться в своих домах и несколько раз в день измерять температуру. При этом не ясно, коснется ли локдаун других регионов страны.

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Отмечается, что уведомление правительства появилось на следующий день после публикации NK News о том, что жители Пхеньяна стали в панике запасаться едой из-за слухов о новом грядущем карантине.

В августе прошлого года глава КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране. Тогда же было объявлено о прекращении действия в республике «крайне чрезвычайной противоэпидемической» системы. В понедельник, 24 января, государственное телевидение КНДР показало документальный фильм об успехах в борьбе с пандемией в стране.

В мире,Чен Ким,
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