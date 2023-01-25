В столице Северной Кореи снова ввели локдаун

В столице Северной Кореи — городе Пхеньян — снова введен локдаун. Об этом со ссылкой на уведомление правительства сообщает местный портал NK News.

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Согласно документу, такая мера вводится из-за роста случаев респираторных заболеваний. Они включают простуду, однако о распространении коронавируса в столице в документе не сказано.

Карантин, как выяснили журналисты, вводится на пять дней, начиная с 25 января. В это время жители Пхеньяна должны будут оставаться в своих домах и несколько раз в день измерять температуру. При этом не ясно, коснется ли локдаун других регионов страны.

Отмечается, что уведомление правительства появилось на следующий день после публикации NK News о том, что жители Пхеньяна стали в панике запасаться едой из-за слухов о новом грядущем карантине.