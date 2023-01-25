Обзор иноСМИ: секреты «Абрамсов» и миллионное наследство главы ВСУ

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Фото: Wikipedia commons Wikipedia commons

Почему США опасались отправлять «Абрамсы» на Украину

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Новости из Берлина и Варшавы о решении поставить Киеву немецкие танки Leopard «предполагают движение со стороны американцев» в вопросе поставок, отмечает Марк Стоун в своем материале для Sky News. США отказывались от поставок своих M1 Abrams, так как бак у этих танков слишком большой и предназначен для работы с реактивным топливом, которого нет в наличии на Украине; также танк очень тяжел и зависит от уникальной и сложной цепочки поставок.

Но есть и другие причины - M1 Abrams очень сложен и полон производственных секретов, включая композитную броню, содержащую труднопробиваемую сетку из обедненного урана. Если танк будет захвачен на Украине, Россия сможет узнать все эти секреты, подчеркивает Стоун.

Как выборы в Турции повлияют на украинский кризис

Обозреватель DikGazete Эрхан Алтыпармак считает, что президентские выборы, которые пройдут в Турции в мае 2023 года, могут изменить «балансы сил в мире» и, в частности, повлияют на украинский кризис. По мнению автора, украинский кризис не следует рассматривать лишь как конфликт России и Украины - в нем Россия в одиночку противостоит США и их союзникам по НАТО.

Подписание зернового соглашения, реализация обменов пленными, попытка усадить за стол переговоров Владимира Зеленского демонстрируют, насколько важна Турция в этом конфликте, заявил Алтыпармак. Если президент Реджеп Тайип Эрдоган победит на выборах, политика Турции, скорее всего, не изменится. Однако если на выборах победит набирающая силу оппозиция, то не только в Турции, но и на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке станет больше нестабильности.

Главком ВСУ унаследовал миллион долларов от американца

Глава Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил один миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, умершего в штате Вашингтоне 24 октября. Как пишет The New York Times, Залужный пожертвовал эти деньги армии Украины.

Был ли Залужный знаком со Степанцом или приходился ему родственником, неизвестно. В целом за 2022 год частные лица и компании пожертвовали ВСУ около 500 миллионов долларов, отмечает NYT.

Китай обошел США в рейтинге крупнейших экономик

В 2022 году Китай обогнал США в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, рассказал Al Mayadeen. Кроме того, Индия заменила Японию в качестве третьей по величине экономики мира.

Россия поднялась с 11-го на девятое место в топе стран по размеру ВВП благодаря росту рубля к доллару. А в рейтинге, учитывающем паритет покупательной способности, РФ заняла шестое место. Mayadeen отмечает, что рейтинг, учитывающий ВВП, не вполне отражает реальную ситуацию. К примеру, в нем ухудшилось положение экономики Южной Кореи - она опустилась с десятого на 13-е место: реальные темпы роста экономики достигли 2,7 процента, но курс воны к доллару упал.

Трудный выбор союзника России

Президент Сербии Александр Вучич предупредил граждан, что Белграду, возможно, придется принять франко-германский план косовского урегулирования, сообщает Der Spiegel. В обращении к сербам Вучич заявил, что Брюссель поставил страну перед выбором: либо принять план, либо остаться без переговоров о вступлении в ЕС и иностранных инвестиций.