Обзор иноСМИ: секреты «Абрамсов» и миллионное наследство главы ВСУ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Новости из Берлина и Варшавы о решении поставить Киеву немецкие танки Leopard «предполагают движение со стороны американцев» в вопросе поставок, отмечает Марк Стоун в своем материале для Sky News. США отказывались от поставок своих M1 Abrams, так как бак у этих танков слишком большой и предназначен для работы с реактивным топливом, которого нет в наличии на Украине; также танк очень тяжел и зависит от уникальной и сложной цепочки поставок.
Но есть и другие причины - M1 Abrams очень сложен и полон производственных секретов, включая композитную броню, содержащую труднопробиваемую сетку из обедненного урана. Если танк будет захвачен на Украине, Россия сможет узнать все эти секреты, подчеркивает Стоун.
Обозреватель DikGazete Эрхан Алтыпармак считает, что президентские выборы, которые пройдут в Турции в мае 2023 года, могут изменить «балансы сил в мире» и, в частности, повлияют на украинский кризис. По мнению автора, украинский кризис не следует рассматривать лишь как конфликт России и Украины - в нем Россия в одиночку противостоит США и их союзникам по НАТО.
Подписание зернового соглашения, реализация обменов пленными, попытка усадить за стол переговоров Владимира Зеленского демонстрируют, насколько важна Турция в этом конфликте, заявил Алтыпармак. Если президент Реджеп Тайип Эрдоган победит на выборах, политика Турции, скорее всего, не изменится. Однако если на выборах победит набирающая силу оппозиция, то не только в Турции, но и на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке станет больше нестабильности.
Глава Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил один миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, умершего в штате Вашингтоне 24 октября. Как пишет The New York Times, Залужный пожертвовал эти деньги армии Украины.
Был ли Залужный знаком со Степанцом или приходился ему родственником, неизвестно. В целом за 2022 год частные лица и компании пожертвовали ВСУ около 500 миллионов долларов, отмечает NYT.
В 2022 году Китай обогнал США в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, рассказал Al Mayadeen. Кроме того, Индия заменила Японию в качестве третьей по величине экономики мира.
Россия поднялась с 11-го на девятое место в топе стран по размеру ВВП благодаря росту рубля к доллару. А в рейтинге, учитывающем паритет покупательной способности, РФ заняла шестое место. Mayadeen отмечает, что рейтинг, учитывающий ВВП, не вполне отражает реальную ситуацию. К примеру, в нем ухудшилось положение экономики Южной Кореи - она опустилась с десятого на 13-е место: реальные темпы роста экономики достигли 2,7 процента, но курс воны к доллару упал.
Президент Сербии Александр Вучич предупредил граждан, что Белграду, возможно, придется принять франко-германский план косовского урегулирования, сообщает Der Spiegel. В обращении к сербам Вучич заявил, что Брюссель поставил страну перед выбором: либо принять план, либо остаться без переговоров о вступлении в ЕС и иностранных инвестиций.
Вучич заявил, что выбрал бы «путь компромисса, каким бы спорным он ни был». Информация о франко-германском плане появилась осенью 2022 года. Он так и не был официально опубликован, но его ключевые моменты известны: хотя Сербия и Косово формально не признают друг друга, они взаимно примут свое государственное существование в нынешних границах. А от Сербии, в частности, потребуют перестать блокировать членство Косово в международных организациях при содействии России.