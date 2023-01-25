Столтенберг оценил риски ядерного конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риски применения ядерного оружия пока невелики, однако странам все равно следует помнить, что в таких конфликтах не бывает победителей. Об этом он заявил в интервью изданию Die Welt.

Столтенберг добавил: НАТО пристально наблюдает за Москвой и пока не видит изменений в том, что касается ядерных сил. В противном случае страны альянса немедленно отреагировали бы.

«Ядерная риторика России совершенно безответственна. Она опасна. Россия должна знать, что в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись», — так генсек оценил слова заместителя руководителя СовеСовета Безопасности России ДмитДмитрия Медведева.