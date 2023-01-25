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7 минут назад

Столтенберг оценил риски ядерного конфликта

Lenta.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риски применения ядерного оружия пока невелики, однако странам все равно следует помнить, что в таких конфликтах не бывает победителей. Об этом он заявил в интервью изданию Die Welt.

Столтенберг оценил риски ядерного конфликта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг добавил: НАТО пристально наблюдает за Москвой и пока не видит изменений в том, что касается ядерных сил. В противном случае страны альянса немедленно отреагировали бы.

«Ядерная риторика России совершенно безответственна. Она опасна. Россия должна знать, что в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись», — так генсек оценил слова заместителя руководителя СовеСовета Безопасности России ДмитДмитрия Медведева.

Тот говорил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире ядерной.

В мире,Йенс Столтенберг,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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