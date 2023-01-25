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24 минуты назад

Швеция приготовилась к ядерной атаке России

Lenta.ruиещё 3

Минобороны Швеции приготовилось к ядерному удару, который могут нанести со стороны России. Об этом пишет Dagens Nyheter со ссылкой на начальника штаба Вооруженных сил страны Микаэля Классона.

Швеция приготовилась к ядерной атаке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, военное командование североевропейской страны приняло «ряд мер» на случай ядерного удара из России. Классон объяснил такие действия тем, что у Москвы есть «неприятная привычка делать то, что она говорит». Однако Dagens Nyheter уточняет, что в Швеции считают все еще маловероятной ядерную угрозу со стороны России.

В декабре президент Владимир Путин заявлял, что ядерное оружие России является фактором сдерживания для защиты страны. Он подчеркнул, что Москва осознает всю ответственность, которая сопровождает обладание ядерным оружием, и не собирается «размахивать им».

В свою очередь заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы, которой и является Россия, в обычной войне может спровоцировать начало в мире ядерной. 24 января Медведев призвал лидеров США и Германии прервать тиканье ядерных часов.

В мире,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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