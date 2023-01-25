Швеция приготовилась к ядерной атаке России

Минобороны Швеции приготовилось к ядерному удару, который могут нанести со стороны России. Об этом пишет Dagens Nyheter со ссылкой на начальника штаба Вооруженных сил страны Микаэля Классона.

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По данным издания, военное командование североевропейской страны приняло «ряд мер» на случай ядерного удара из России. Классон объяснил такие действия тем, что у Москвы есть «неприятная привычка делать то, что она говорит». Однако Dagens Nyheter уточняет, что в Швеции считают все еще маловероятной ядерную угрозу со стороны России.

В декабре президент Владимир Путин заявлял, что ядерное оружие России является фактором сдерживания для защиты страны. Он подчеркнул, что Москва осознает всю ответственность, которая сопровождает обладание ядерным оружием, и не собирается «размахивать им».