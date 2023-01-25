На Украине ввели санкции против представителей УПЦ и РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 10 представителей Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

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В приложении к документу указаны лица, в отношении которых введены санкции. В их число вошел бизнесмен и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон Владимир Удовенко и другие.