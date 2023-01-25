Глава МИД Италии признал подчиненность Европы США

Внешняя политика ЕС следует за интересами США и зависит от их решений. Такое мнение о подчиненности Европы выразил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.
«У Европы нет реальной внешней политики, равно как и оборонной политики. Мы всегда следуем за американцами. Силы обороны также определяют внешнюю политику. Мы опоздали, об этом говорилось с 1954 года», — признал министр.
Он также заявил, что народам Европы не хватает сильных лидеров.
Ранее английский журналист и писатель Питер Хитченс заявил, что организация поставок современных танков Вооруженным силам Украины (ВСУ) является «актом величайшей глупости», который может превратить Европу в радиоактивное кладбище.