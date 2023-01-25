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44 минуты назад

Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Алиса Селезнёва

Североатлантический альянс не является и не будет становиться стороной конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО», - заметил Столтенберг.

При этом генсек заметил, что в НАТО исходят из того, что Украина имеет право на самооборону, а альянс может «поддержать ее в отстаивании этого права».

В НАТО оценили угрозу прямого столкновения с Россией

Столтенберг также признал, что есть риск эскалации конфликта и именно поэтому Североатлантический альянс считает важным усилить свой восточный фланг. Это даст России понять, что НАТО будет защищать «каждый сантиметр» территории, заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что члены альянса в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, в том числе и немецких Leopard, на Украину. При этом Столтенберг исключил нормализацию отношений Запада с Россией после окончания противостояния на Украине.

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