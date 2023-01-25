Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Североатлантический альянс не является и не будет становиться стороной конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО», - заметил Столтенберг.

При этом генсек заметил, что в НАТО исходят из того, что Украина имеет право на самооборону, а альянс может «поддержать ее в отстаивании этого права».

Столтенберг также признал, что есть риск эскалации конфликта и именно поэтому Североатлантический альянс считает важным усилить свой восточный фланг. Это даст России понять, что НАТО будет защищать «каждый сантиметр» территории, заявил он.