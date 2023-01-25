Предсказано будущее Турции в НАТО

«Конечно, мы не говорим о такой выгоде от членства в НАТО, как защита, потому что этой статьей практически никогда не пользовались. Хотя, надо признать, сама возможность защиты и внушает определенное чувство уверенности. То, что Турция захочет выйти из альянса — что-то из области фантастики, ведь ввиду высокого уровня суверенитета она не несет практически никаких издержек, зато может блокировать какие-то решения всей организации», — сказал Марков.