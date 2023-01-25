Пока вы спали: Указ Зеленского о дезертирах, перевод стрелок «Часов Судного дня»

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Фото: 123rf.com 123rf.com

В Кремле заявили об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским

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Президент РФ Владимир Путин не общался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Верно», - заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, правильно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины. Последний раз лидеры двух стран встречались в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже.

Стрелки «Часов Судного дня» приблизили к «ядерной полуночи» из-за Украины

Стрелки символических «Часов Судного дня», появившихся в 1947 году, перевели на десять секунд вперед к ядерной полуночи из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила президент издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что время на часах «отражает мнение ведущих экспертов в сфере науки и безопасности относительно угрозы для существования человека» и сейчас до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд. По словам Рейчел Бронсон, это связано с высокой «вероятностью того, что конфликт [на Украине] может выйти из-под чьего-либо контроля».

Зеленский ужесточил наказание для военных за бегство с поля боя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, ужесточающий ответственность за невыполнение боевых приказов и побег с поля боя в условиях военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта № 8271, размещенного в электронной базе Верховной рады, пишет РБК.

Теперь не выполнившим приказ военнослужащим может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, за дезертирство предусмотрено тюремное заключение на срок от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет. При этом самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Россиянка вывезла из Германии отнятого ювенальной службой сына

Россиянка Нелли Бирюкова вернулась на родину вместе с сыном, которого ранее у нее отняла служба ювенальной юстиции Германии из-за того, что он якобы слишком часто опаздывал в школу и пропускал многие уроки по состоянию здоровья. Об этом сообщают «Известия».

«Забрала, наконец-то, своего сына! Я приехала и со школы его забрала, и все. Я, может быть, даже совершила преступление, за которое придется отвечать», - рассказала Бирюкова, отметив, что пока ни ей, ни сыну не поступало никаких звонков по поводу отъезда в Россию.

Секретные документы найдены в доме бывшего вице-президента США

В доме бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса в Индиане были найдены документы под грифом «секретно». Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.