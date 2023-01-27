Сжегший Коран политик пригрозил Эрдогану

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в Североатлантический альянс.

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Он сказал, что осуществление им новых акций зависит от «самого Эрдогана», который не хочет пускать шведов в НАТО. По утверждению радикала, как только Турция даст добро Швеции на присоединение к альянсу, он «больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством», сообщает издание Aftonbladet.