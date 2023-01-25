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1 час назад

Дипломат Полянский: вороны кружат над Киевом из-за богохульства режима Зеленского

Российская Газетаиещё 1

Российский дипломат Дмитрий Полянский прокомментировал видео с огромным количеством птиц, кружащих над Киевом.

Дипломат объяснил тучи кружащих ворон над Киевом
Фото: UnsplashUnsplash

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство", - написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в России), напомнив, как режим Зеленского уничтожает церкви и преследует священников.

Ранее украинские СМИ опубликовали кадры, на которых над столицей Украины кружат стаи черных птиц.

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Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский одобрил решение СНБО, направленное на запрет Украинской православной церкви (УПЦ). А спустя полтора месяца правительство внесло на рассмотрение Верховной раны законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций. Если закон примут - будет проведена экспертиза Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Комментируя происходящее, президент России Владимир Путин заявил, что преступления властей Украины против Русской православной церкви не пройдут им даром.

"На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет", - подчеркнул глава государства.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,РПЦ,СБУ,
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