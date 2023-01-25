Дипломат объяснил тучи кружащих ворон над Киевом

Российский дипломат Дмитрий Полянский прокомментировал видео с огромным количеством птиц, кружащих над Киевом.
"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство", - написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в России), напомнив, как режим Зеленского уничтожает церкви и преследует священников.
Ранее украинские СМИ опубликовали кадры, на которых над столицей Украины кружат стаи черных птиц.
Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский одобрил решение СНБО, направленное на запрет Украинской православной церкви (УПЦ). А спустя полтора месяца правительство внесло на рассмотрение Верховной раны законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций. Если закон примут - будет проведена экспертиза Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.
Комментируя происходящее, президент России Владимир Путин заявил, что преступления властей Украины против Русской православной церкви не пройдут им даром.
"На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет", - подчеркнул глава государства.